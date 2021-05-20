«Слишком активная и непредсказуемая». В гимназии Челябинска рассказали о шестикласснице с пистолетом
Гимназистку из Челябинска, которая принесла в школу пистолет, другие ученики назвали слишком активной и непредсказуемой. В разговоре с «360» подростки указали, что шестиклассница и раньше хулиганила.
Один из учеников гимназии № 23 пояснил, что однажды девочка подожгла мусорное ведро. При этом учится она хорошо.
«Говорят, она хорошо учится, но слишком активная и непредсказуемая», — пояснил молодой человек.
Ученицу, добавил еще один школьник, часто замечали у социального педагога. Кроме того, у нее иногда возникало недопонимание с мальчиками из класса. В чем именно оно выражалось, гимназист не уточнил.
Парень заметил, что из гимназии никого не эвакуировали, хотя местные СМИ писали иное. Некоторые классы, в том числе и его, учились до конца дня.
Оружие в портфеле у одноклассницы заметили ее сверстники. Дети испугались и рассказали о находке учителю. Полицию в гимназию вызвали родители, узнав о случившемся. Ни учителя, ни охранники не нажимали тревожную кнопку.
Девочка, писали СМИ, раньше вела себя агрессивно по отношению к ученикам и педагогам. В том числе приносила в гимназию нож и набрасывалась на людей с кулаками.