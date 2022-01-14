Слесаря, обвиняемого в содействии терроризму, задержали в Нижегородской области

По решению суда 20-летний слесарь из Кстовского района, которого обвиняют в содействии терроризму, взят под арест.

Как сообщил newsnn.ru со ссылкой на СУ СКР по региону, он пытался вовлечь жителей деревни Афонино в запрещенную в России международную террористическую группировку «Исламское государство». То же он делал и в чатах в мессенджере.

В рамках возбужденного в отношении него уголовного дела он обвиняется в склонении к участию в террористической организации и вербовке желающих вступить в ее ряды.

В ходе обысков по месту жительства слесаря были найдены предметы, которые подтвердили его причастность к преступлению. Мужчина уже признал свою вину. Сейчас следователи устанавливают все детали его «второй жизни».