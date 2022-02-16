Слесари-вымогатели начали орудовать в России

Новый вид вымогательства зафиксировали в России. Теперь на вызовы стали выезжать бригады псевдорабочих, которые ломают дверные замки и требуют за такой «ремонт» большие деньги. Если человек отказывается платить, они прибегают к угрозам.

Жаловаться на слесарей-вымогателей стали жители столицы, сообщила газета «Известия». Люди стали нарываться на псевдомастеров, которые не чинили сломанный дверной замок, а ломали его. При этом с хозяина квартиры требовали сумму в разы больше рыночной стоимости. При отказе платить мужчины начинают сыпать угрозами.

«Говорят людям: „мы к тебе вернемся“, „чаще оглядывайся“, „мы знаем, где ты живешь“, „зальем тебе замок клеем“. С одной женщины потребовали 30 тысяч, у нее не было столько, тогда мастера предложили написать долговую расписку», — рассказал собеседник издания.

Он добавил, что жительнице столице пришлось отдать все деньги. Чаще всего вымогатели выбирают в качестве своих жертв женщин старшего и пожилого возраста. Зампредседателя московской коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Андрей Шугаев посоветовал всегда заключать с рабочими договор. Документ в бумажном виде поможет избежать неприятных ситуаций.