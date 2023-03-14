Общество 14 марта 2023, 10:32 Слесарь из Нижнего Новгорода выиграл в лотерею миллиард рублей «Столото»: слесарь из Нижнего Новгорода стал лотерейным миллиардером РИА «Новости»

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Слесарь из Нижнего Новгорода Александр Земсков победил в новогоднем тираже «Русского лото» и выиграл один миллиард рублей. Об этом сообщили РИА «Новости» в «Столото».

«Александр Земсков узнал о победе из шоу „Новогодний миллиард“, которое он смотрел в прямом эфире вместе с женой», — сказали в компании.

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В «Столото» уточнили, что за выигрышем победитель обратился позже, так как супруги долго не могли поверить в свою удачу.

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В середине февраля победитель приехал в лотерейный центр «Столото» в Москве для оформления выигрыша. Он предоставил счастливый билет и прошел идентификацию.

После вычета налога победитель получит 850 миллионов 100 тысяч рублей в течение 180 дней с даты предъявления лотерейного билета.

«Миллиард — это баснословная сумма. А я ведь простой человек, который привык всего добиваться собственным трудом», — отметил Земсков.

По его словам, семья потратит часть выигрыша на погашение кредитов, а потом купит автомобиль.