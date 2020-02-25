Слепую пенсионерку из Уфы поили уксусом двое жильцов-мигрантов

93-летняя жительница Уфы Валентина Репина поселила в одной из комнат своей квартиры двоих мигрантов, чтобы разделить плату за жилье. Но после того как жильцы получили прописку, жизнь слепой пенсионерки превратилась в настоящий кошмар. Мигранты разгромили ее жилье, постоянно вымогали деньги, а саму бабушку поили уксусом.

О ситуации в жизни пенсионерки рассказали волонтерской организации «Старость в радость — Уфа» в своей группе «ВКонтакте». По их данным, некоторое время назад в квартире Валентины Репиной произошел пожар, в котором сгорели многие документы. Соседи дома помогли сделать ремонт, а к одинокой бабушке переехала ее внучатая племянница со своей маленькой дочерью.

Когда пенсионерка восстанавливала документы, сотрудница УФМС предложила ей поселить в пустую комнату жильцов — двух мигрантов, которым нужна временная прописка. Женщина убедила пенсионерку, что они будут помогать платить за квартиру и облегчат жизнь пенсионерки.

Однако все обернулось с точностью до наоборот. Как только жильцы получили прописку, они начали всячески издеваться над Валентиной и ее внучатой племянницей. Они ничего не платили за квартиру, а лишь вымогали у 93-летней хозяйки жилья деньги на свои нужды. Родственницу Валентины запугали, что выгонят на улицу и заберут у нее ребенка через органы опеки. Один из жильцов в порыве ярости даже разбил мебель. Кроме того, они продолжительное время поили пенсионерку разведенным уксусом.

Закончился кошмар благодаря соседям. Они заметили, что состояние бабушки ухудшается, а ее внучатая племянница постоянно плачет. Сперва они написали заявление о выселении мигрантов, а когда к ним никто не прислушался — обратились в полицию.

Правоохранители задержали жильцов, а волонтеры организовали сбор средств для помощи пострадавшей от них пенсионерке.

«Баба Валя очень благодарный человек, она даже расплакалась от того, что люди ей помогают, что не бросили в тяжелом положении», — рассказали они.