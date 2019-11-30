Слепой россиянин сам построил дом под Рязанью

Этот дом он построил для своей 86-летней матери. Началось строительство еще в 2010 году. Сначала Крысанов хотел соорудить летнюю веранду, но начал разваливаться старый дом. Нужно было новое жилище.

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Стройматериалы он собирал на свалках, а в качестве основных инструментов использовал дрель и циркулярную пилу. Собеседник отметил, что строительство заняло очень много времени, потому что делал он все на ощупь, а из помощников у него были только его мать и собака-поводырь по кличке Дик.

«На ощупь строил, как обычно. Нереально, говорят. Так вот же он стоит, дом-то. Мать две зимы в нем прожила, не жалуется. Для нас, незрячих, это обыденность — все на ощупь делать», — рассказал мужчина. Он добавил, что незрячий он с рождения. Раньше он мог различать свет, однако со временем стал жить в полной темноте.

Крысанов отметил особый вклад в строительство его пса. Он назвал поводыря «навигатором, без которого ничего бы не было».