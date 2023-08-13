13 августа 2023, 22:48
Слепого певца в Стерлитамаке отогнали от ТЦ и обвинили в отпугивании клиентов
Shot: слепого певца в Стерлитамаке отогнали от ТЦ и обвинили в отпугивании людей
Незрячего уличного певца отогнали от торгового центра в Стерлитамаке и заявили, что он портит вид ТЦ. Видео с рассказом вокалиста опубликовал Telegram-канал Shot.
Как уточнили в материале, Александру Данилову 44 года и он полностью слепой. В юности мужчина окончил музыкальный колледж, теперь зарабатывает на жизнь исполнением песен на улице. Певец решил собрать деньги для покупки планшета со шрифтом Брайля и устроиться в кол-центр.
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Для своих выступлений мужчина выбрал людное место рядом с местным торговым центром. Неравнодушные горожане благодарили Александра деньгами.
Однако ситуация изменилась, когда к нему подошла охранница магазина и отметила, что ей позвонил директор и попросил выгнать Александра. По ее словам, вокалист находится на частной территории и петь на ней нельзя. Кроме того, мужчина якобы портит вид магазина и распугивает покупателей.
Незрячий адвокат Булат Сафин решил встать на защиту слепого певца. По его мнению, руководство ТЦ поступило противозаконно, поэтому нужно восстановить справедливость.
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