Следы пропавшего в Турции студента нашли на Принцевых островах

Студент Макар Рагин, который пропал в Турции, может находиться на острове Бююкада. Его видели на торговой площади. Об этом «360» рассказал отец студента Федор Рагин.

Отец рассказал «360», что с ними связался местный житель по имени Владимир, который вместе с женой видел на торговой площади на острове Бююкада молодого человека, похожего на Макара.

«Макара они увидели в 100 метрах от отеля Splendid, у одного из стендов с очками. Они внимательно следили за новостями, за поисковой кампанией, даже искали постеры о розыске, поэтому они были в курсе. С их слов, он выглядел не похожим ни на местного жителя, ни на туриста, стоял с отсутствующим взглядом возле стенда с очками и кепками. Пока не понятно, Макар это или нет. Мы связали их с нашим следователем. Полиция сейчас осматривает камеры на этой площади», — рассказал Рагин.

Федор Рагин также рассказал, что полиция отследила путь Макара Рагина утром 28 июля, когда он последний раз попал в обзор камер наружного видеонаблюдения. Студент шел к парому, откуда идут судна до Принцевых островов, в том числе и до Бююкаде.

В Турцию также прилетел дедушка Макара, в поисках помогают консульство и местная полиция. Также работают адвокаты. Поисковую кампанию развернула команда телеканала FOX TV.

По мнению отца, Макар действительно поплыл на Принцевы острова, как и собирался, вышел на Бююкаде. Там с ним что-то случилось, потому что его телефон был доступен еще два дня, сообщения доходили, но не были прочитаны.