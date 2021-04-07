В анализах капитана омского хоккейного клуба «Авангард» Алексея Емелина обнаружили следы наркотиков. Об этом сообщило издание «Бизнес Online», ссылаясь на источник.

В пресс-службе МВД по Татарстану изданию уточнили, что результаты медэкспертизы действительно поступили в ведомство. Вскоре начнется проверка. Если Емелин действительно употреблял наркотики, ему может грозить штраф в размере до пяти тысяч рублей или административка до 15 суток.

Алексея Емелина госпитализировали в тяжелом состоянии после первого полуфинального матча с хоккейным клубом «Ак Барс». Игрок почувствовал себя плохо, его поместили в одну из больниц Казани с предварительным диагнозом «токсический шок печени». Вскоре спортсмена перевезли в Москву в НИИ имени Склифосовского. По данным источника «360», Емелина готовят к пересадке печени.