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    07 апреля 2021, 17:24

    Следы наркотиков нашли в анализах госпитализированного хоккеиста Емелина — СМИ

    Екатерина Керсипова

    В анализах капитана омского хоккейного клуба «Авангард» Алексея Емелина обнаружили следы наркотиков. Об этом сообщило издание «Бизнес Online», ссылаясь на источник.

    Следы наркотиков нашли в анализах госпитализированного хоккеиста Емелина — СМИ

    В пресс-службе МВД по Татарстану изданию уточнили, что результаты медэкспертизы действительно поступили в ведомство. Вскоре начнется проверка. Если Емелин действительно употреблял наркотики, ему может грозить штраф в размере до пяти тысяч рублей или административка до 15 суток.

    Алексея Емелина госпитализировали в тяжелом состоянии после первого полуфинального матча с хоккейным клубом «Ак Барс». Игрок почувствовал себя плохо, его поместили в одну из больниц Казани с предварительным диагнозом «токсический шок печени». Вскоре спортсмена перевезли в Москву в НИИ имени Склифосовского. По данным источника «360», Емелина готовят к пересадке печени.