Следующий учебный год в России запланировали начать в очном формате

Следующий учебный год в российских школах планируют начать в очном формате. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Кравцов в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 1» выразил надежду на то, что получится спокойно завершить учебный год, провести единый государственный экзамен (ЕГЭ), «и приступить с 1 сентября к очным занятиям в следующем учебном году».

Но при этом он отметил, что в министерстве готовы к разным ситуациям, уточнила «Газета.ru».

«Надеемся, конечно, на лучшее, но в случае какой-то ситуации, связанной прежде всего с угрозой здоровью учеников, учителей, конечно, мы будем реагировать», — сказал он.

ЕГЭ и ОГЭ в следующем году, по словам Кравцова, тоже планируется провести в штатном режиме, а новые правила этого года, которые были введены из-за эпидемической обстановки, при нормализации ситуации отменят.

В 2021 году начало единых государственных экзаменов запланировали на 31 мая. В этот день пройдут ЕГЭ по географии, литературе и химии. Экзамен про русскому языку планируют разделить на два дня — его хотят провести 3 и 4 июня. Сдать ЕГЭ по профильной математике можно будет 7 июня, отмечено в расписании.