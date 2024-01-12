12 января 2024, 11:26
Следствие запросило арест лидера «Левого фронта» Удальцова
Следствие попросило арестовать лидера «Левого фронта» Удальцова
Следствие попросило Басманный суд Москвы арестовать лидера общественного движения «Левый фронт» Сергея Удальцова по делу об оправдании терроризма. Об этом РИА «Новости» рассказали в суде.
«В суд поступило ходатайство следствия об избрании Удальцову меры пресечения в виде заключения под стражу, время его рассмотрения пока не назначено», — отметил собеседник агентства.
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Накануне в доме 46-летнего Удальцова прошел обыск, после чего его отправили на допрос и задержали. Политика обвинили в оправдании терроризма в интернете, ему грозит до семи лет заключения.
Сергей Удальцов основал движение сторонников социализма «Левый фронт», которое входит в штаб протестных действий КПРФ. Мужчину неоднократно задерживали за участие в несогласованных акциях в Москве. В последний раз это произошло в декабре прошлого года.
Суд
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