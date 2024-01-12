Общество 12 января 2024, 11:26 Следствие запросило арест лидера «Левого фронта» Удальцова Следствие попросило арестовать лидера «Левого фронта» Удальцова РИА «Новости»

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Следствие попросило Басманный суд Москвы арестовать лидера общественного движения «Левый фронт» Сергея Удальцова по делу об оправдании терроризма. Об этом РИА «Новости» рассказали в суде.

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании Удальцову меры пресечения в виде заключения под стражу, время его рассмотрения пока не назначено», — отметил собеседник агентства.

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Накануне в доме 46-летнего Удальцова прошел обыск, после чего его отправили на допрос и задержали. Политика обвинили в оправдании терроризма в интернете, ему грозит до семи лет заключения.

Сергей Удальцов основал движение сторонников социализма «Левый фронт», которое входит в штаб протестных действий КПРФ. Мужчину неоднократно задерживали за участие в несогласованных акциях в Москве. В последний раз это произошло в декабре прошлого года.