Следствие выявит других админов паблика «Омбудсмен полиции»
Об этом сообщает РИА «Новости» из здания Дорогомиловского суда Москвы. Там сейчас решается вопрос о продлении его ареста на один месяц.
«Следствие выявляет остальных администраторов паблика, которые скрываются под псевдонимами», — сообщила судья.
Помимо этого, следствие планирует провести с фигурантами дел очные ставки, другие следственные действия, а также собрать другие доказательства по делу.
В ходе заседания защита основателя паблика попросила приобщить письменные поручительства от нескольких человек. Среди них есть документы от бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, журналистов Ильи Азара и Татьяны Фельгенгауэр, а также телеведущей Ксении Собчак.
Против Воронцова возбуждены четыре уголовных дела за «Вымогательство» и «Незаконный оборот порнографических материалов». Его арестовали 8 мая на два месяца. По данным следствия, он вымогал у бывшего полицейского 300 тысяч рублей за непубликацию интимных фото сотрудника.
Владелец паблика «Омбудсмен полиции» позиционирует свой проект как правозащитный и направленный на отстаивание интересов рядовых сотрудников МВД РФ.