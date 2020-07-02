Следствие выявит других админов паблика «Омбудсмен полиции»

Следствие по делу владельца паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова хочет выявить других администраторов сообщества. Они скрываются под псевдонимами.

Об этом сообщает РИА «Новости» из здания Дорогомиловского суда Москвы. Там сейчас решается вопрос о продлении его ареста на один месяц.

«Следствие выявляет остальных администраторов паблика, которые скрываются под псевдонимами», — сообщила судья.

Помимо этого, следствие планирует провести с фигурантами дел очные ставки, другие следственные действия, а также собрать другие доказательства по делу.

В ходе заседания защита основателя паблика попросила приобщить письменные поручительства от нескольких человек. Среди них есть документы от бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, журналистов Ильи Азара и Татьяны Фельгенгауэр, а также телеведущей Ксении Собчак.

Против Воронцова возбуждены четыре уголовных дела за «Вымогательство» и «Незаконный оборот порнографических материалов». Его арестовали 8 мая на два месяца. По данным следствия, он вымогал у бывшего полицейского 300 тысяч рублей за непубликацию интимных фото сотрудника.

Владелец паблика «Омбудсмен полиции» позиционирует свой проект как правозащитный и направленный на отстаивание интересов рядовых сотрудников МВД РФ.