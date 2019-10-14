Следствие установило новых фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве

Дело о беспорядках в Москве пополнилось новыми фигурантами. В столице задержали четверых подозреваемых в применении насилия к силовикам. Еще двоим удалось скрыться.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко, новые фигуранты проходят по июньскому эпизоду. Петренко назвала имена задержанных: речь идет о Егоре Лесных, Максиме Мартинцове, Андрее Баршае и Владимире Емельянове.

Песков рассказал, что в полицию нельзя бросать пластиковые стаканчики Подробнее

27 июля на улице Рождественка Лесных и Мартинцов, по словам представителя СК, напали на росгвардейца и повалили его на землю. Лесных ударил ногой другого силовика. Баршай толкнул росгвардейца в спину, а Емельянов держал другого представителя власти и не давал ему выполнять свои обязанности.

Имена двух скрывшихся фигурантов не называются.

«Противоправные действия указанных лиц подтверждаются показаниями свидетелей и видеозаписями с места событий», — приводит агентство слова представителя ведомства.

Митинги, которые не были согласованы с городскими властями, проходили в Москве 14 и 27 июля, а также в августе. Полиция задержала более 1,5 тысячи человек. Против некоторых из задержанных были возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на силовиков.