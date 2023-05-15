Общество 15 мая 2023, 17:26 Следствие потребовало запрет определенных действий для мужа Блиновской СКР просит запрет определенных действий для мужа блогера Елены Блиновской РИА «Новости»

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Следствие требует избрать запрет определенных действий для мужа блогера Елены Блиновской Алексея по делу об уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Пресненский районный суд.

Следственный комитет РФ предъявил обвинение Алексею Блиновскому. Ему вменяется пособничество в уклонении от уплаты налогов на сумму 918 миллионов рублей, совершенном его женой в период с 2019-го по 2021 год и отмывании денежных средств. По данным следствия, супружеская пара через подконтрольные фирмы, применяющие специальные налоговые режимы, дробила бизнес и занижала свой доход.

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Пресненский районный суд Москвы в конце апреля отправил блогера Елену Блиновскую, обвиняемую в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, под домашний арест до 26 июня. Ей также запретили пользоваться интернетом.

Общественник Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру заблокировать счета и соцсети «королевы марафонов». По его словам, даже под домашним арестом блогер заработала пять миллионов рублей.