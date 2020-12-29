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    29 декабря 2020, 15:52

    Следствие попросило суд арестовать бывшего схиигумена Сергия на два месяца

    Анастасия Калинина

    В Басманный суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в отношении бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) сроком на два месяца. В настоящее время в Москве проходит судебное заседание. Об этом «360» рассказали в пресс-службе суда.
    Следствие попросило суд арестовать бывшего схиигумена Сергия на два месяца

    Схиигумену предъявили обвинение по трем статьям: о склонении к самоубийству, самоуправстве и оскорблении религиозных чувств. Однако, как сообщил его адвокат Иван Миронов, вину Сергий не признает.

    Поводом для уголовного преследования считается видео, на котором отлученный от церкви священнослужитель спрашивает у прихожан, готовы ли они умереть за будущее России и детей. Все они ответили утвердительно. Ролик был опубликован на YouTube-канале Всеволода Могучева.

    Минувшей ночью омоновцы взяли под контроль Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области, захваченный Сергием. По словам адвоката схимонаха Светланы Герасимовой, в монастыре также задержали священников и прихожан. После случившегося Сергий обратился через соцсети к сторонникам и призвал их ничего не предпринимать, а также жить по заповедям.