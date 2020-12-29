Следствие попросило суд арестовать бывшего схиигумена Сергия на два месяца

Схиигумену предъявили обвинение по трем статьям: о склонении к самоубийству, самоуправстве и оскорблении религиозных чувств. Однако, как сообщил его адвокат Иван Миронов, вину Сергий не признает.

Поводом для уголовного преследования считается видео, на котором отлученный от церкви священнослужитель спрашивает у прихожан, готовы ли они умереть за будущее России и детей. Все они ответили утвердительно. Ролик был опубликован на YouTube-канале Всеволода Могучева.

Минувшей ночью омоновцы взяли под контроль Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области, захваченный Сергием. По словам адвоката схимонаха Светланы Герасимовой, в монастыре также задержали священников и прихожан. После случившегося Сергий обратился через соцсети к сторонникам и призвал их ничего не предпринимать, а также жить по заповедям.