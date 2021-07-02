Следствие попросило отправить Батурина в СИЗО на два месяца

Следствие потребовало заключить бизнесмена Виктора Батурина под стражу до 1 сентября. Материалы по ходатайству следователя поступили в суд, который в пятницу изберет меру пресечения.

Предпринимателя обвиняют по двум уголовным статьям — «Мошенничество» и «Приготовление к преступлению и покушение на преступление». Следствие попросило суд поместить Батурина в СИЗО на два месяца.

Батурина, который приходится шурином покойному экс-мэру Москвы Юрию Лужкову, задержали накануне. Его заподозрили в мошенничестве. Заявление на бизнесмена написала его сестра Елена Батурина, вдова бывшего столичного градоначальника. Она заявила, что ее брат незаконно завладел 25% акций компании «Интеко».

Адвокат бизнесмена Татьяна Тонова ранее сообщила, что Батурин не признает свою вину.

Виктор Батурин с 1999 года был вице-президентом компании «Интеко», которую основала его сестра. Изначально ему принадлежало 50% акций, но к 2001 году он сократил свою долю вдвое. В 2006 году его уволили за растраты. Это и стало причиной конфликта с сестрой, который продолжается до сих пор.