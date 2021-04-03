Следствие попросило оставить Эдварда Била без интернета и прогулок на улице

Блогеру Эдварду Билу еще не предъявлено официальное обвинение по делу о ДТП в центре Москвы. Он находится в статусе подозреваемого.

Следствие обратилось в Тверской суд Москвы с ходатайством об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий, а не ареста.

«Следствие просит избрать подозреваемому меру пресечения в виде запрета определенных действий», — сказал собеседник агентства», — заявили в пресс-службе суда.

Блогеру хотят запретить выходить из квартиры, общаться с участниками уголовного судопроизводства без письменного разрешения следователя. Также ему нельзя включать интернет. Исключением будет считаться только вызов скорой помощи, сотрудников правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб, а также общение со следователем и адвокатом.

Также под санкции могут попасть посещение и участие в массовых мероприятиях, поездки на машине или любом другом транспортном средстве.

В отношении блогера возбуждено уголовное по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Ему грозит до двух лет колонии.

Авария произошла на Смоленской площади в центре Москвы 1 апреля. Водитель Audi выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя машинами. Серьезно пострадала женщина, которая сидела за рулем Volkswagen, позже она впала в кому.

Адвокат пострадавшей Андрей Князев пока ознакамливается с материалами дела.