Следствие попросило об аресте экс-чиновницы Минобороны по делу о крупном мошенничестве

Следствие попросило заключить под стражу бывшую врио директора одного из департаментов Минобороны РФ Марию Солодяжникову. Она проходит фигурантом по делу об особо крупном мошенничестве.

Ходатайство поступило в Басманный суд Москвы, сообщило РИА «Новости». Согласно материалам дела, Солодяжниковой вменяют совершение мошенничества в особо крупном размере.

Наказание по этой статье может составлять до 10 лет лишения свободы. Должность врио директора департамента планирования и координации обустройства войск Минобороны РФ она занимала с октября 2018 года. Подробности дела Солодяжниковой не раскрываются.

Накануне Гагаринский районный суд Москвы арестовал экс-руководителя «Главного управления обустройства войск» Евгения Горбачева, обвиняемого в хищении мошенническим путем 232 миллионов рублей, выделенных на создание объектов Минобороны в Арктике.