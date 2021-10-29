Следствие попросило об аресте экс-чиновницы Минобороны по делу о крупном мошенничестве
РИА Новости: бывшую врио директора департамента Минобороны попросили отправить под стражу
Следствие попросило заключить под стражу бывшую врио директора одного из департаментов Минобороны РФ Марию Солодяжникову. Она проходит фигурантом по делу об особо крупном мошенничестве.
Ходатайство поступило в Басманный суд Москвы, сообщило РИА «Новости». Согласно материалам дела, Солодяжниковой вменяют совершение мошенничества в особо крупном размере.
Наказание по этой статье может составлять до 10 лет лишения свободы. Должность врио директора департамента планирования и координации обустройства войск Минобороны РФ она занимала с октября 2018 года. Подробности дела Солодяжниковой не раскрываются.
Накануне Гагаринский районный суд Москвы арестовал экс-руководителя «Главного управления обустройства войск» Евгения Горбачева, обвиняемого в хищении мошенническим путем 232 миллионов рублей, выделенных на создание объектов Минобороны в Арктике.