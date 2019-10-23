Следствие по делу сестер Хачатурян продлили. Почему?
«Завтра продлевается мера пресечения еще на два месяца в связи с тем, что не все стороны успели ознакомиться с материалами дела. Я думаю, завтра все будет в штатном режиме», — рассказал он «360».
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Сначала сестры находились в СИЗО, потом их выпустили из-под стражи. Меру пресечения изменили на запрет определенных действий.
Сестер Хачатурян обвиняют в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Защита настаивает, что свои действия девушки совершили в рамках необходимой обороны.
Тело Михаила Хачатуряна со множественными колото-резаными ранами нашли в конце июля 2018 года на лестничной клетке дома на Алтуфьевском шоссе в Москве.
Девушки настаивают на том, что решились отомстить отцу за многолетние издевательства и сексуальное насилие.
По данным одной из последних экспертиз, Хачатурян действительно страдал расстройством сексуального предпочтения и вспышками немотивированной агрессии.