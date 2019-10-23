  • Следствие по делу сестер Хачатурян продлили. Почему?

    23 октября 2019, 19:18

    Иван Степанов

    Следственный комитет 23 октября продлил срок предварительного следствия уголовного дела в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, до конца года. Адвокат одной из девушек, Алексей Паршин, объяснил почему.
    Следствие по делу сестер Хачатурян продлили. Почему?

    «Завтра продлевается мера пресечения еще на два месяца в связи с тем, что не все стороны успели ознакомиться с материалами дела. Я думаю, завтра все будет в штатном режиме», — рассказал он «360».

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    Сначала сестры находились в СИЗО, потом их выпустили из-под стражи. Меру пресечения изменили на запрет определенных действий.

    Сестер Хачатурян обвиняют в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Защита настаивает, что свои действия девушки совершили в рамках необходимой обороны.

    Тело Михаила Хачатуряна со множественными колото-резаными ранами нашли в конце июля 2018 года на лестничной клетке дома на Алтуфьевском шоссе в Москве.

    Девушки настаивают на том, что решились отомстить отцу за многолетние издевательства и сексуальное насилие.

    По данным одной из последних экспертиз, Хачатурян действительно страдал расстройством сексуального предпочтения и вспышками немотивированной агрессии.