Следственный комитет выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Маркина

На официальном сайте Следственного комитета Российской Федерации опубликовали соболезнования в связи со смертью Владимира Маркина. Сотрудники ведомства высказали слова поддержки родным и близким бывшего коллеги.

«Это тяжелая утрата для всех нас. Владимир Иванович был яркой, харизматичной личностью, неравнодушным человеком, настоящим профессионалом своего дела. Будучи журналистом высокого класса, Владимир Иванович весь свой богатый опыт успешно применял в качестве официального представителя Следственного комитета России», — такими словами проводили сотрудники СК Владимира Маркина.

Его запомнили как человека с активной гражданской позицией, создавшего образ честного и принципиального офицера, который всегда действовал прозрачно и объективно.

В прощальном письме Владимира Маркина поблагодарили за то, что Следственному комитету удалось построить продуктивное взаимодействие со СМИ в соответствии с принципами гласности. Это позволило укрепить доверие граждан и разрушить стереотипы граждан о закрытости государственных органов.

Владимир Маркин скончался 12 октября в больнице в возрасте 65 лет. Он долгое время занимал пост официального представителя Следственного комитета, вся его карьера была связана с государственной службой и связями с общественностью.