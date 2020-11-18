Следственный комитет опроверг слухи о задержании жены мэра Томска Галины Кляйн. Несколько дней назад ее мужа арестовали по подозрению в превышении должностных полномочий.

«Мы опровергаем эту информацию. Никто жену Кляйна не задерживал», — передает РИА «Новости» слова представителя управления Елены Лебедевой.

Недавно в СМИ появилась информация о том, что Галина Кляйн в день задержания мужа выбросила своему водителю из окна квартиры подушку со сведениями о счетах на крупную сумму. Источник в правоохранительных органах подтвердил эту информацию РИА «Новости». Известно, что мужчину допросили, но задерживать не стали. Жену тоже допросили, но не задержали. Найденные документы и счета проверяют сотрудники правоохранительных органов.

После того как мэр Томска попал под следствие, его временно отстранили от должности. Ивана Кляйна арестовали 14 ноября на два месяца. Сейчас он находится в СИЗО. А через несколько дней арестовали сотрудника компании «Томское пиво». Его заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере.