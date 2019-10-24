Следственный эксперимент по делу «пьяного мальчика» провели в Кировской области. Видео

Сотрудники СК России по Кировской области провели следственный эксперимент на месте гибели шестилетнего мальчика. Летом этого года его насмерть сбила машина, за рулем которой находился сотрудник полиции. Позже в крови у ребенка обнаружили алкоголь.

На следственный эксперимент в село Буйское Кировской области пришли родители погибшего ребенка и его бабушка, у которой он находился в гостях летом. Родственники погибшего мальчика пояснили, что их никто не приглашал, а о том, что на место аварии приехали следователи, они узнали от соседей. Прямую трансляцию с места событий провел Life.ru.

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По неподтвержденным данным, в эксперименте также принимал участие тот самый полицейский, который сбил ребенка.

Дело получило широкий резонанс после того, как стало известно о результатах экспертизы. Лабораторное исследование обнаружило в крови погибшего шестилетнего ребенка довольно высокий уровень содержания алкоголя — 0,51 промилле. Этот показатель превышает разрешенную норму для водителей — 0,35 промилле.

13 июля 2019 года мальчика сбил автомобиль, когда тот ехал на велосипеде по проселочной дороге. За рулем находился майор полиции. От удара ребенок отлетел на 17 метров и скончался в результате многочисленных травм. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Расследование длится до сих пор.