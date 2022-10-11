Следственные управления СК РФ создадут в новых регионах России | 360°

Общество 11 октября 2022, 09:20 Поделиться Telegram

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Viber Следственные управления СК РФ создадут в новых регионах России Глава СК Бастрыкин подписал приказ о создании следственных управлений в новых регионах РФ РИА Новости

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Председатель СК России Александр Бастрыкин подписан приказ о создании следственных управлений на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Информацию об этом опубликовали в Telegram-канале ведомства.

В СК пояснили, что приказ издан для осуществления полномочий в уголовном судопроизводстве согласно российскому законодательству. Помимо этого, Бастрыкин утвердил положения о созданных следственных управлениях.

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ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам референдумов. Голосование проходило с 23 по 27 сентября. Большинство жителей поддержали это решение.

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Договоры о включении в РФ четырех новых регионов подписали 30 сентября в Большом Кремлевском дворце.

Накануне Бастрыкин распорядился дать правовую оценку фактам незаконного уголовного преследования Службой безопасности Украины более 700 российских должностных лиц.

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