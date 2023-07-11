Общество 11 июля 2023, 12:18 Следователя по делу блогерши Лерчек заподозрили в сговоре с адвокатами — Mash Mash: следователя по делу Чекалиной отстранили от расследования из-за сговора с адвокатом Telegram

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Следователя по делу блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) заподозрили в сговоре с адвокатом девушки и отстранили ее от расследования. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, следователь подготовила заранее четыре документа с разными обвинениями и провела экспертизу в компании, которая близка к стороне защиты. Речь идет о женщине по имени Марина.

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По информации издания, она долго общалась с адвокатом Валерии Чекалиной — Михаилом Мушаиловым. Якобы следователь советовалась с ним о том, по какой статье открыть дело. Речь идет об истории со стилисткой Эльвирой Янковской. Лерчек обвинила девушку в продаже поддельных сумок под ее именем.

"[Марина] рекомендовала Мушаилову заявить, что сумки покупались в ТЦ «Клевер». Ведь это ее территория, а значит, и дело пойдет к ней», — говорится в публикации.

Ранее Чекалину и ее супруга заподозрили в неуплате налогов и отмывании денег. Следственный комитет завел в их отношении два уголовных дела. Недавно стало известно, что блогерше не вернули ключи от ее Rolls-Royce Cullinan Black Badge, который забрали после обысков.