Следователи завели дело из-за истязания детей в забайкальском центре помощи

Следователи завели уголовное дело против директора забайкальского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Забайкальскому краю.

По данным следствия, подозреваемый злоупотребил своими полномочиями и устроил на должность младшего воспитателя свою жену. Директор центра точно знал о ее жестоком и грубом обращении с детьми, но ничего не предпринял на этот счет, считают в СК. Женщина также попала под статью.

«Указанные факты были выявлены следователями СК в ходе расследования уголовного дела в отношении работника этого центра, обвиняемой в истязании малолетних воспитанников», — говорится в сообщении ведомства. Сейчас следователи во всем разбираются.

В Калининградской области СК завел уголовное дело о халатности органов опеки, которая привела к истязанию ребенка: они отдали малолетнего ребенка матери, которая пила и избивала его.