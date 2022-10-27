Следователи впервые в России закрыли дело о дискредитации армии | 360°

27 октября 2022, 17:22
Следователи впервые в России закрыли дело о дискредитации армии
Адвокат Губин: в России впервые прекратили дело о фейках про армию
Уголовное дело о распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ впервые прекратили в России. Об этом сообщил адвокат Евгений Губин РИА «Новости».
Его фигурантом стал житель Нижегородской области, который разместил ролик о событиях в Буче.
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«Следователями была проведена лингвистическая судебная экспертиза, которая показала, что в действиях моего подзащитного нет состава преступления, нет заведомо ложной информации», — рассказал юрист.
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По словам Губина, на тот момент подзащитный считал данную информацию правдивой и достоверной. Официальная позиция Министерства обороны России стала известна только через несколько дней после публикации.
Ролик удалили, до суда не дошло, так как дело закрыли на стадии предварительного расследования.
«Мы получили постановление о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления в действиях моего подзащитного», — заключил Губин.
Ранее сообщалось, что нижегородский блогер спешно уехал во Францию после обысков у него дома, написал «Царьград».
Уголовное дело
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