Следователи возбудили уголовное дело в отношении депутата Галяминой

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело в отношении столичного муниципального депутата Юлии Галяминой.

Причиной этого стал призыв политика к выходу на несанкционированный митинг в Москве. Как уточнили следователи, в начале июля нынешнего года подозреваемая размещала в Сети публикации с призывом выйти на несогласованный митинг, пишет «ПолитЭксперт».

Отмечается, что с начала года Галямина регулярно нарушала правила проведения митингов и привлекалась к административной ответственности. Старший помощник руководителя ГСУ СК РФ Юлия Иванова пояснила, что подозреваемая умышленно пренебрегала нормами административного законодательства.