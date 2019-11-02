Следователи возбудили уголовное дело из-за детских интервью с геем и порноактрисой

СК возбудил уголовное дело после обращения вице-спикера Госдумы Петра Толстого по поводу видео, где дети берут интервью у гея и порноактрисы.

Как сообщила пресс-служба СУ СК по Москве, дело возбудили по пункту «б» части четвертой статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Ранее МВД завело административное дело из-за публикации на YouTube серии этих видео. Максимальный срок, который может получить виновный по этой статье — 20 лет лишения свободы.

Интервью детей с геем и порноактрисой на YouTube обернулось административным делом Подробнее

«Пусть, конечно, специалисты определяют, есть тут нарушение действующего законодательства или нет, но мне кажется, что это этически недопустимо и аморально», — приводят «Известия» слова Толстого, который обратил внимания на серию видеоинтервью.

Ранее на YouTube-канале Real Talk появились несколько видео, в которых дети задают вопросы гею, порноактрисе, а также страдающей от анорексии девушке.

Этот канал появился на YouTube в декабре 2018 года. На данный момент ролики недоступны.