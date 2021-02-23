Следователи возбудили новое дело об избиении осужденных в ярославской колонии

На основании публикаций видео в СМИ следователи возбудили новое дело об избиении двух заключенных сотрудниками УФСИН в колонии № 1 Ярославля. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на СУ СК по региону.

«По сообщению средств массовой информации о нанесении побоев осужденным, отбывающим наказание в виде лишения свободы в одной из колоний, расположенных в Ярославской области, следственными органами СК России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по 286 УК РФ („Превышение должностных полномочий“)», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что сейчас устанавливают все обстоятельства случившегося, а также ищут сотрудников колонии, причастных к преступлению.

«Новая газета» 23 февраля опубликовала видео, на котором, как уточняется, сотрудники УФСИН избивают двух заключенных в колонии № 1. На кадрах видно, что одного из-заключенных заставляют лечь на стол и бьют дубинками — при этом мужчина полуобнажен. По данным издания, сейчас этот осужденный уже на свободе, он отбыл весь срок наказания.

Второго заключенного заставляют присесть, но когда он говорит, что не может, кладут на стол и избивают. По данным газеты, после этого он попал в больницу, где вскоре скончался.