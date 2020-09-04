Следователи проверят сообщения об отмывании денег и удерживании детей экс-схиигуменом Сергием

Следователи Свердловской области начали проверку сообщений о возможных преступлениях бывшего схиигумена Сергия (Романова) в Среднеуральском женском монастыре. Об этом сообщили в ведомстве в ответ на запрос депутата Госдумы Евгения Марченко.

«Ход и результаты доследственных проверок по указанным сообщениям о преступлениях поставлены в следственном управлении на контроль», — приводит РИА «Новости» текст сообщения регионального СК.

Ранее Марченко обратился в Генпрокуратуру и СК с просьбой проверить информацию, что экс-схиигумен мог насильно удерживать в обители детей и быть причастным к побоям и отмыванию денег.

Данные об истязании несовершеннолетних проверяют сотрудники первого отдела по расследованию особо важных дел.

В июле патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение Епархиального суда Екатеринбургской епархии о лишении экс-схиигумена Сергия сана. Во время самоизоляции он призывал паству не верить в пандемию коронавируса и выходить на улицу. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл издал указ о переводе насельниц Среднеуральского монастыря в другие женские обители региона.

Журналистка Ксения Собчак сняла о жизни монастыря документальный фильм. Его герои рассказали, что в обители бьют детей, которые там живут. Во время съемок в монастыре на Собчак и ее коллег напали.