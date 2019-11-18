Следователи проверят данные о похищении российских социологов ливийским ПНС

По данным информагентства, весной этого года Шугалей и Суэйфан проводили в ливийской столице Триполи социологическое исследование о ситуации в стране. В мае боевики, не предъявив им обвинений, похитили их и поместили в «Митигу». Это неофициальная тюрьма, находящаяся под контролем группировки RADA. Она входит в состав МВД ПНС Ливии.

Следственный комитет РФ заверил, что начал процессуальную проверку данных о похищении социологов. В ведомстве добавили, что принимаются меры для того, чтобы к россиянам был обеспечен консульский доступ.