Общество 18 февраля 2023, 00:00 Следователи пришли с обыском в квартиру участницы Pussy Riot СК провел обыски в квартире участницы Pussy Riot Флорес в Москве РИА «Новости»

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Сотрудники Следственного комитета нагрянули в квартиру участницы группы Pussy Riot Риты Флорес (Маргариты Коноваловой) с обыском. Об этом ТАСС рассказал ее адвокат Даниил Берман*.

«В пятницу утром Флорес сообщила мне о том, что в ее квартире в Москве прошел обыск. Сейчас я пытаюсь ее найти, но не могу, в квартире ее нет», — уточнил он.

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По словам Бермана, Флорес рассказала и о своем задержании и о том, что находится в следственном отделе «Мещанский». Однако там ее не оказалось, заключил адвокат.

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Флорес уже не первый раз привлекают к уголовной ответственности. В августе 2021 года Тверской суд принял решение об ее аресте на 15 суток за демонстрацию нацистской символики.

Российские правоохранители ранее объявили основателя издания «Медиазона»** и одного из участников панк-группы Pussy Riot Петра Верзилова*** в международный розыск за нарушение меры пресечения в виде подписки о невыезде.

Верзилова*** обвинили в неисполнении обязанности по подаче уведомления о наличии гражданства иностранного государства. Ему грозит наказание в виде обязательных работ на срок до 400 часов.

*Даниил Берман признан в РФ иноагентом.

**Издание «Медиазона» включено в список СМИ, выполняющих функции иноагента.

***Признан в России иноагентом.