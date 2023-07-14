Общество 14 июля 2023, 15:58 Следователи попросили отправить Лерчек и ее мужа под домашний арест СК: блогера Лерчек и ее мужа могут отправить под домашний арест из-за нарушений РИА «Новости»

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Следователи попросили ужесточить меру пресечения для блогеров Артема и Валерии Чекалиных, которые проходят под делу о легализации денежных средств и неуплате налогов. Сейчас им запрещены определенные действия, но их могут отправить под домашний арест. Информация об этом появилась в Telegram-канале столичного главка СК РФ.

«Столичным СК перед судом заявлено ходатайство об изменении в отношении них меры пресечения на домашний арест», — заявили в ведомстве.

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Поводом для этого стало то, что пара неоднокрантно нарушала меру пресечения. По данным СК, они вопреки запрету пользовались интернетом, общались со свидетелями по уголовному делу, которые не являются их близкими родственниками.

Ранее на этой неделе СМИ писали, что занимающегося этой историей следователя заподозрили в сговоре с адвокатом Чекалиных. Однако позже представители ГУ МВД России по Москве опровергли данный слух в своем Telegram-канале.