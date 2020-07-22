Следователи навестили в больнице ребенка, выпавшего из окна в Подольске

Сотрудники ГСУ СК РФ по Московской области приехали в гости к детям, которые сейчас находятся в больнице в Подольске. Одного из мальчиков недавно спасли от гибели при падении с балкона.

Два мальчика оказались в больнице после того, как их мать не проследила за одним из братьев и подвергла его жизнь опасности. Пока женщина спала, ее сын перелез через окно и повис на поручне балкона. Его поймали с помощью одеяла местные работники управляющей компании.

Сейчас дети находятся в медицинском учреждении, где следователи решили их навестить. Сотрудник зашел в палату и принес два пакета с игрушками и сладостями. Сначала один из мальчиков недоверчиво посмотрел на следователя и даже испугался его. Но когда мужчина достал мягкие машинки, мальчик успокоился.

Следователи приехали и на место происшествия. Там они встретились с теми, кто спас детей. Сотрудников УК наградили.

О состоянии детей ранее рассказала уполномоченный по правам ребенка по Московской области Ксения Мишонова. По ее словам, дети чувствовали себя нормально. А вот на их маму завели уголовное дело за «оставление в опасности».