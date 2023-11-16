Общество 16 ноября 2023, 20:06 Следователи начали проверку после смерти экс-командующего 6-й армией ВВС и ПВО РФ СК установит обстоятельства смерти экс-командующего 6-й армией ВВС Свиридова РИА «Новости»

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Следователи приступили к проверке после смерти бывшего командующего шестой армией ВВС и ПВО генерала-лейтенанта Владимира Свиридова. Его тело обнаружили в доме в Ставропольском крае, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу СУСК России по региону.

«По данному факту следственными органами краевого управления СКР проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — процитировало агентство ведомство.

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Свиридова нашли мертвым 15 ноября в собственном доме. Рядом лежало тело, предположительно, жены генерала.

При первичном осмотре эксперты не обнаружили следов насильственной смерти.

Telegram-канал Baza уточнил, что супруги скончались около недели назад. Газовики взяли замеры в доме, но не зафиксировали превышения допустимой концентрации вредных веществ. Военному было 68 лет, его супруге — 72 года.