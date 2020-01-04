Следователи проверят избиение стоматологом женщины с ребенком в Приморье

Следователи начали проверку после того, как стоматолог избил женщину с ребенком в Приморье. Женщина обратилась к врачу, чтобы тот оказал скорую помощь ребенку, но тот не стал этого делать и применил физическую силу.

«3 января 2020 года в средствах массовой информации появились сведения о том, что в одном из медицинских учреждений города Уссурийска Приморского края не оказали стоматологические услуги малолетнему ребенку, в результате чего между родителями ребенка и врачом произошел конфликт», — сообщили в пресс-службе приморского управления Следственного комитета.

После проверки будет принято процессуальное решение. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщалось ранее, в Уссурийске женщина с ребенком обратилась в клинику за срочной медицинской помощью, но врач, к которому ее направили, не стал им помогать. Женщина попросила от стоматолога письменный отказ. Не получив ни помощи, ни письменного подтверждения, она стала снимать происходящее на телефон. Тогда врач грубо решил отнять у нее устройство, в результате чего женщина получила сотрясение мозга и перелом двух пальцев. Стоматолога не смутило даже то, что на руках у матери все время был маленький сын.