Следователи начали проверку после гибели игрока МХК «Динамо»

Следователи проверят обстоятельства гибели игрока МХК «Динамо Санкт-Петербург» Тимура Файзутдинова. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Ярославской области.

«Организована доследственная проверка по факту получения травмы 19-летним игроком команды МХК „Динамо“ города Санкт-Петербурга Тимуром Файзутдиновым, <…> в результате которой 16 марта спортсмен скончался», — говорится в сообщении ведомства.

12 марта после попадания шайбы в голову во время матча защитника увезли в реанимацию. Врачи несколько дней боролись за его жизнь. Родные, друзья и болельщики до последнего верили, что парень выживет, но травма была очень тяжелая. 16 марта он умер на 20-м году жизни.

Бывшие одноклубники с большим теплом и уважением вспомнили о погибшем спортсмене. Алексей Лихачев назвал Тимура очень добрым и открытым человеком, который мог поддержать в любой момент. Еще один экс-одноклубник умершего игрока «Динамо» Стефан Гаранин отметил, что сразу подружился с Файзутдиновым, и добавил, что он был очень классным, сильным, добрым и понимающим парнем.