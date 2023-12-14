14 декабря 2023, 14:24
Следователи начали проверку после детской жалобы Путину на плесень в спортзале Судака
СК начал проверку после жалобы спортсменов на неотремонтированный спортзал Крыма
Следователи организовали проверку после жалобы группы юных спортсменов из поселка Солнечная Долина городского округа Судак во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации.
Ребята рассказали главе государства, что им приходится тренироваться в ненадлежащих санитарных условиях: в спортзале ремонт не проводился более 40 лет. Дети рассказали, что в помещении прогнили полы, стены покрыты плесенью, в здании нет отопление и течет крыша.
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Обращение вызвало незамедлительную реакцию. Крымские следователи проверят работу должностных лиц, отвечающих за спортзал, на предмет халатности. Специалисты в ближайшее время осмотрят помещение.
Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале написал, что спортзал передали в муниципальную собственность по инициативе местных властей.
«Планировалось в следующем году сделать проектную документацию. То, что люди об этих планах не знали, — это результат слабой связи местных органов власти, включая поселковую, с гражданами», — сообщил он.
Аксенов пообещал, что проект реализуют в 2024 году. Пока свободных средств в республиканском бюджете.
Президент России Владимир Путин 14 декабря проводит прямую линию, во время общается с россиянами. «360» ведет текстовую трансляцию мероприятия. За два Путин ответил на 13 вопросов от журналистов и на 10 — от простых граждан.
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