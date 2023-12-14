Общество 14 декабря 2023, 14:24 Следователи начали проверку после детской жалобы Путину на плесень в спортзале Судака СК начал проверку после жалобы спортсменов на неотремонтированный спортзал Крыма РИА «Новости»

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Следователи организовали проверку после жалобы группы юных спортсменов из поселка Солнечная Долина городского округа Судак во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации.

Ребята рассказали главе государства, что им приходится тренироваться в ненадлежащих санитарных условиях: в спортзале ремонт не проводился более 40 лет. Дети рассказали, что в помещении прогнили полы, стены покрыты плесенью, в здании нет отопление и течет крыша.

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Обращение вызвало незамедлительную реакцию. Крымские следователи проверят работу должностных лиц, отвечающих за спортзал, на предмет халатности. Специалисты в ближайшее время осмотрят помещение.

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале написал, что спортзал передали в муниципальную собственность по инициативе местных властей.

«Планировалось в следующем году сделать проектную документацию. То, что люди об этих планах не знали, — это результат слабой связи местных органов власти, включая поселковую, с гражданами», — сообщил он.

Аксенов пообещал, что проект реализуют в 2024 году. Пока свободных средств в республиканском бюджете.

Президент России Владимир Путин 14 декабря проводит прямую линию, во время общается с россиянами. «360» ведет текстовую трансляцию мероприятия. За два Путин ответил на 13 вопросов от журналистов и на 10 — от простых граждан.