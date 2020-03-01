Следователь рассказал о странностях в показаниях жены Влада Листьева

Жена первого гендиректора телекомпании ОРТ Владислава Листьева Альбина Назимова жаловалась на трудности с Борисом Березовским и его деловым партнером Бадри Патаркацишвили. Об этом рассказал Борис Уваров. В 1995 году он был старшим следователем по особо важным делам Генпрокуратуры России.

«С женой Листьева у меня такая ситуация вышла. Я с ней начал говорить — общались спокойно. И вдруг она в одном месте дала интересные показания. Пока шла беседа, я магнитофон не включал», — рассказал бывший следователь. Его слова привела «Лента.Ру».

Когда разговор закончился, он попросил Назимову повторить свои показания под запись. Но женщина уже не стала говорить о том, что так насторожило прокурорского «важняка». Ему это еще тогда показалось странным.

Назимова не под запись отметила, что Березовский и Патаркацишвили постоянно «доставали» их семью. Что один, что другой могли позвонить в любое время дня и ночи, о чем-то переговорить с ее мужем, и потом Листьев долгое время ходил сам не свой. На все вопросы он отмалчивался, при этом оставался нервным и раздраженным. Видно было, что после каждого такого разговора его что-то гнетет, отметила жена журналиста.

Владислав Листьев погиб 1 марта 1995 года. Его застрелили в подъезде в нескольких метрах от его квартиры. Официально преступление до сих пор не раскрыто.