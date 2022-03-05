Бывший следователь попался на хищении вещдоков и фальсификации документов в Перми

В Перми вынесут приговор бывшему следователю Кировского отдела, который похитил деньги и пневматический пистолет, принадлежавшие потерпевшему. Об этом написало ИА Nation News.

Как рассказали в пресс-службе районного суда, в 2019 году в Перми расследовали исчезновение человека. Обвиняемый, который занимался этим делом, решил присвоить вещдоки. Он также сфальсифицировал протоколы осмотра места преступления и допроса свидетеля. Таким образом он пытался скрыть следы своей противоправной деятельности.

По возбужденному уголовному делу мужчине грозит до семи лет лишения свободы.