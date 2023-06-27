Общество 27 июня 2023, 13:03 Следком устроил проверку из-за «оскорбительных» дипломных работ в художественном училище Махачкалы СКР Дагестана устроил проверку в художественном училище Махачкалы из-за жалоб на показ мод Соцсети

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Дипломная работа выпускника художественного училища Махачкалы оскорбила некоторых зрителей, и правоохранители начали проверку. Следственное управление СКР по Республике Дагестан сообщило об этом в своем Telegram-канале.

«В связи с обращениями граждан и публикациями в социальных сетях относительно возможного оскорбительного характера произошедшего в художественном училище в Махачкале показа <…> организована проверка», — сообщили в пресс-службе.

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Скандал произошел на демонстрации дипломных работ учащихся. Театральные костюмы по мотивам фильма Федерико Феллини «Джульетта и духи» и работ модельера Ли Александра Маккуина оскорбили чувства некоторых верующих, автора обвинили в пропаганде ЛГБТ. Одновременно со следственными органами служебную проверку начало Минкультуры Дагестана — наказало руководство училища, изменило требования к дипломным работам, решило проводить больше мероприятий с участием священнослужителей.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев раскритиковал позицию администрации училища, которая заступилась за студентов. Он призвал проверить педагогов на профпригодность.