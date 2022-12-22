Общество 22 декабря 2022, 15:36 Следком установит причастных к ранению Рогозина СК России установит причастных к обстрелу гостиницы в Донецке РИА «Новости»

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Следственный комитет России установит обстоятельства обстрела гостиницы в Донецке и причастных к нему лиц. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

По данным следствия, удары по гостинице нанесли высокоточными артиллерийскими снарядами, предположительно, из французской гаубичной установки Caesar.

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При обстреле гостиницы в Ленинском районе Донецка ранение получил бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, который находится в зоне специальной операции в качестве советника одного из добровольческих подразделений.

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Рогозин рассказывал, что в спину рядом с позвоночником ему попал трехмиллиметровый осколок. При обстреле пострадали еще несколько людей. Бывший руководитель корпорации предположил, что его местоположение целенаправленно «слили» украинским военным.

Согласно последней информации, Рогозина перевезли из Донецка в Ростов-на-Дону. Вместе с ним в больницу отправили еще несколько пострадавших в гостинице, об их состоянии ничего не известно.