Общество 13 июля 2023, 10:43 Следком попросил арестовать экс-замминистра энергетики Милова за фейки о ВС РФ Басманный суд: СК РФ попросил заочно арестовать экс-замминистра энергетики Милова РИА «Новости»

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Следственный комитет попросил Басманный суд Москвы заочно арестовать бывшего заместителя министра энергетики Владимира Милова*. Его обвиняют в публичном распространении фейков о Вооруженных силах России. Об этом написал ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании заочной меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Милова Владимира Станиславовича», — сообщило агентство.

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Его обвиняют в преступлении по статье за публичное распространение заведомо ложной информации о российской армии. Экс-замминистра энергетики объявлен в международный розыск. Судебное заседание начнется в ближайшее время.

В мае Минюст включил Владимира Милова* в реестр СМИ-иноагентов. Политик является соратником Алексея Навального, арестованного в России. Милов* покинул РФ весной 2021 года.

Ранее ФСБ задержала трансгендера из Орловской области за поддержку ВСУ. Мужчина, который раньше был женщиной, подозревается в спонсировании Вооруженных сил Украины. Активист ЛГБТ-движения был волонтером проекта, признанного в России иноагентом.

* Признан в России СМИ-иноагентом.