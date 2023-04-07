Общество 07 апреля 2023, 12:21 Следком обвинил экс-министра обороны Украины в обстрелах ЛНР и ДНР СК РФ заочно предъявил обвинение экс-министру обороны Украины Степану Полтораку Пресс-служба Следственного комитета

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Следственный комитет России заочно предъявил обвинение бывшему министру обороны Украины Степану Полтораку в обстрелах территорий Луганской и Донецкой народных республик, в результате которых погибли сотни мирных жителей. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Полторак занимал пост главы Минобороны страны с 2014 по 2019 год. Под его командованием Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливали республики Донбасса. В результате более 530 мирных граждан погибли, ранения получили свыше 970 человек. Кроме того, был нанесен ущерб гражданской инфраструктуре регионов.

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«За обстрелы населенных пунктов ЛДНР обвинение предъявлено бывшему Министру обороны Украины Степану Полтораку, занимавшему пост в период с 2014 по 2019 год», — говорится в сообщении.

В феврале глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что следователи собрали доказательства причастности военного и политического руководства Украины к геноциду русскоязычного населения Донбасса. За девять лет работы они собрали «тысячи томов материалов», которые подтверждают совершение украинскими военными и нацбатами преступлений.