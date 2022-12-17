Общество 17 декабря 2022, 14:55 Следком назвал основные версии крушения вертолета Ми-8 в Бурятии Следком назвал неисправность или нарушение пилотирования причинами крушения МИ-8 в Бурятии Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Причинами крушения вертолета Ми-8 в Бурятии могли стать нарушение правил пилотирования или техническая неисправность. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России в Telegram-канале.

«Следствие рассматривает нарушение правил пилотирования или техническую неисправность основными версиями крушения вертолета», — сообщили в ведомстве.

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Вертолет Ми-8 загорелся днем 16 декабря в аэропорту Улан-Уде во время посадки на рулежной дорожке. На его борту находился экипаж из трех человек, все они погибли.

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В аэропорт оперативно прибыли следователи и правоохранительные органы, они установят причины происшествия. Ранее появилось видео работы следственных органов на месте крушения.

Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщал, что власти выплатят семьям погибших по миллиону рублей, писал телеканал «Царьград».