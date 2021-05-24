Следком начал проверку после гибели туриста на Эльбрусе

Гибель туриста при восхождении на Эльбрус расследуют в Следственном комитете в Кабардино-Балкарии. Во время трекинга одному из участников туристической группы стало плохо, он умер до приезда спасателей.

В начале мая группа из четырех человек отправилась покорять Эльбрус. Однако во время восхождения одному из участников стало плохо, его состояние стремительно ухудшалось. Спасатели прибыли, когда мужчина умер.

«Следственным отделом по Эльбрусскому району следственного управления Следственного комитета России по Кабардино-Балкарской Республике проводится доследственная проверка по факту гибели туриста при восхождении на гору Эльбрус», — сообщили в Следственном комитете.

Тело туриста направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее журналист американского издания The New Yorker Дуглас Престон предположил, что причиной гибели группы Игоря Дятлова в 1959 году могла стать встреча со шпионами ЦРУ. Престон отметил, что участник группы Семен Золотарев был агентом КГБ, как и еще несколько членов тургруппы. Они, как утверждает Престон, должны были встретиться с агентами ЦРУ и дезинформировать их. Однако американские шпионы узнали об этом плане, убили туристов и запутали следствие.