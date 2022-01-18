Сладости подорожают в России с 1 февраля

Производители сладостей поднимут цены на свою продукцию с 1 февраля. Стоимость некоторых кондитерских изделий увеличится более чем на 20%. Подорожание объяснили повышением цен на упаковку и сырье.

Компания Mondelez, производящая бренды Alpen Gold и Oreo, планирует повысить цены до 19%. Бисквиты и печенье станут дороже на 19%, шоколад — на 9%, а леденцы и жевательная резинка — на 6%. Об этом предупредила газета «Известия» со ссылкой на торговую сеть «Верный».

Также о повышении стоимости своей продукции с 1 февраля задумались в «Хлебпроме». Компания планирует поднять цены до 23%. На 18% станут дороже сладости «Славянки» и «Объединенных кондитеров». Компания Ferrero сделает свои товары дороже на 6%. Всего в списке более 130 наименований, включая конфеты Ferrero и Raffaello, а также Kinder и Nutella.

Как пояснил источник издания в одной из торговых сетей, кондитеры объясняют рост цен повышением себестоимости продукции. За год сильно подорожали упаковка и сырье. Пальмовое масло стало обходиться на 40% дороже, а мука высшего сорта — на 15%. При этом деревянные паллеты выросли в цене более чем на 75%.