Сладости и презервативы снова подорожают в 2022 году

Швейцарская компания Nestle и британская Reckitt предупредили о росте цен на свою продукцию. Толчком этому послужило повышение стоимости производства.

Как сообщило «Би-би-си», в Nestle заявили, что в четвертом квартале финансового года уже подняла цены на 3,1%. Так компания намерена компенсировать рост операционных расходов.

Представители Nestle считают, что в 2022 году цены станут еще выше, чем в прошлом.

Компания Nestle производит растворимый кофе, шоколад, мороженое, детское питание, молочные продукты, и многие другие продукты. Основные торговые марки — это Nescafe, KitKat, Nestea и Nesquik.

Компания Reckitt также предупредила о росте цен. Это произойдет на фоне инфляции и увеличивающихся издержек. Reckitt владеет в том числе Durex и Dettol.

В 2022 году в России могут вырасти цены на хлеб, овощи, сахар и молоко, включая молочную продукцию. Об этом сообщила первый заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут. Ведомство выделило все указанные продукты питания в качестве товаров с самыми высокими рисками роста цен.