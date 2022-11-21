Общество 21 ноября 2022, 15:37 Сладкие напитки обложат акцизом с июля 2023 года Путин подписал закон о введении акциза на сахаросодержащие напитки в России РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин подписал бюджетообразующий закон, который вводит акциз на сахаросодержащие напитки в размере семи рублей за литр. Документ вступит в силу 1 июля 2023 года.

Закон предполагает, что подакцизными станут напитки в потребительской упаковке, изготовленные с использованием питьевой или минеральной воды и содержащие сахар (глюкозу, фруктозу, сахарозу, декстрозу, мальтозу, лактозу), сироп с сахаром или мед.

Реклама

Количество углеводов у таких напитков должно быть более пяти граммов на 100 миллилитров, а объемная доля этилового спирта не должна превышать 1,2%.

Реклама

Исключением станут напитки, которые изготовлены и упакованы организациями и индивидуальными предпринимателями из сферы общепита. Также акцизом не будут облагать специализированную пищевую продукцию, которая прошла государственную регистрацию по правилам Евразийского экономического союза. Не будет подакцизной и обогащенная пищевая продукция, помимо тонизирующих и газированных напитков.

Закон не будет распространяться также на нектары, соки, морсы, сиропы, молоко и молочную продукцию, кисели, напитки из злаковых, зернобобовых и масличных культур, орехов. Не относится к сахаросодержащей продукции по этому закону и виноградное, пивное, плодовое, медовое и другое сусло.