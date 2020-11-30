Слабым местом россиян при борьбе с мошенниками оказалось незнание терминов

Россияне пока не очень хорошо освоили новые термины из высокотехнологичной сферы. Особенно плохо дело обстоит с определениями, связанными с мошенническими действиями: «фишинг», «снифферинг», «скимминг», «траппинг».

Об этом говорят результаты опроса Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) и Института русского языка имени Пушкина. Они оказались в распоряжении газеты «Известия». Большинство россиян (80%) испытывают трудности с пониманием финансовых требований. Эксперты считают, что от понимания этих слов зависят принимаемые решения. А последствия могут быть серьезными.

Почти две трети респондентов каждый день сталкиваются с финансовыми терминами. Подавляющее большинство (93%) имеют с ними дело по крайней не мере не реже одного или двух раз в неделю. Лишь 21% заявил, что у него нет проблем с понимаем этих слов.

Участники исследования хорошо знают, что такое дефолт, инфляция, дефляция, акция и облигация. Это показывает, что людям нужно время для внедрения таких слов в своих словарный запас. Например, термин «дефолт» многие узнали в 1998 году.

Неплохо россияне разбираются в том, что такое аннуитетный платеж, лизинг, овердрафт. Эти понятия знакомы для 64–88% опрошенных. Однако у части есть трудности с пониманием вышеперечисленных терминов.

Совсем плохо дело обстоит с терминами, связанными с высокими технологиями. Особенно пользующимися популярностью у мошенников. Многие опрошенные не знают, что такое блокчейн и фишинг. Понятия «траппинг» (мошенничество с использованием банкоматов), «снифферинг» (перехват данных), «скимминг» (кража данных карты при помощи считывающего устройства) вызвали наибольшие трудности у респондентов. О них слышали лишь 7–12% опрошенных.